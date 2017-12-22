"Тоттенхэм" интересуются Баркли из "Эвертона" и Шоу из "Манчестер Юнайтед"

24 декабря 2017 10:29

Лондонский футбольный клуб "Тоттенхэм Хотспур" собирается во время январского зимнего трансферного окна пополнить свой состав новым высококлассным защитником, интерес проявляется к Россу Баркли и Люку Шоу.Сообщается, что "шпоры" рассматривают защитников "эвертона" и "Манчестер Юнайтед" в качестве потенциальных новичков команды в январе, считая, что каждый из них способен улучшить их игру в обороне.При этом отмечается, что "Тоттенхэм" может столкнутся с жесткой конкуренцией в борьбе за обоих игроков, "Челси", "Арсенал" и "Вест Хэм Юнайтед" заинтересованы в Россе Баркли, а "Ньюкасл Юнайтед" в Люке Шоу.Поделиться: