"Фенербахче" заинтересован в трансфере Денисова из "Локомотива"

23 декабря 2017 20:17

Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" рассматривает вариант покупки во время зимнего трансферного окна в январе 2018 года левого защитника сборной Узбекистана Виталия Денисова, выступающего в российской команде "Локомотив Москва".Сообщается о том, что в турецком клубе готовы выделить на подписание 30-летнего футболиста "железнодорожников" около трех миллионов евро. Отмечается то, что действующий контракт Денисова с московским клубом рассчитан до лета 2018 года.В нынешнем сезоне на данный момент Виталий Денисов сыграл за "Локомотив" в чемпионате России 2017-2018 в семи матчах, забитыми голами в них не отметился.Поделиться: