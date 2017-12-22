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"Фенербахче" заинтересован в трансфере Денисова из "Локомотива"

23 декабря 2017 20:17
Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" рассматривает вариант покупки во время зимнего трансферного окна в январе 2018 года левого защитника сборной Узбекистана Виталия Денисова, выступающего в российской команде "Локомотив Москва".
"Фенербахче" заинтересован в трансфере Денисова из "Локомотива"

Сообщается о том, что в турецком клубе готовы выделить на подписание 30-летнего футболиста "железнодорожников" около трех миллионов евро. Отмечается то, что действующий контракт Денисова с московским клубом рассчитан до лета 2018 года.

В нынешнем сезоне на данный момент Виталий Денисов сыграл за "Локомотив" в чемпионате России 2017-2018 в семи матчах, забитыми голами в них не отметился.
Категория: Трансферы Россия, Трансферы Турция, Трансферы Локомотив Москва, Трансферы Фенербахче
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