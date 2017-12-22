Зимой может строиться трансфер Клюйверта из "Аякса" в "Манчестер Юнайтед"

23 декабря 2017 17:13

Этой зимой во время январского трансферного окна юный нападающий нидерландского футбольного клуба "Аякс" Джастин Клюйверт может перейти в английскую команду "Манчестер Юнайтед", которая в нем заинтересована.Английские источники сообщают о том, что 18-летний форвард находится в шорт-листе "манкунианцев" на это трансферное окно, и что они рассматривают вариант подписания сына известного в прошлом футболиста Патрика Клюйверта. Отмечается, что нынешний контракт Джастина с "Аяксом" рассчитан еще на 18 месяцев.В нынешнем розыгрыше чемпионата Нидерландов Джастин Клюйверт забил уже 4 гола в 13 сыгранных матчах в составе "Аякса".Поделиться: