"Эвертон" - "Челси", прогноз, прямая онлайн трансляция
23 декабря 2017 14:50Сегодня в рамках 19-го тура чемпионата Англии по футболу состоится матч между ливерпульской командой "Эвертон" и лондонским клубом "Челси", прямая онлайн видео трансляция начнется в 15:30 по московскому времени.
Прогноз. На текущий момент уровень соперников немного разный, небольшое преимущество имеет команда итальянского специалиста Антонио Конте, при этом "синие" все еще действующие чемпионы Англии. Есть вероятность, что "Челси" обыграет с минимальным преимущество "Эвертон", или ничья.
Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата Англии "Эвертон" - "Челси" будет доступна на спортивном канале Матч ТВ, посмотреть ее можно начиная с 15:30 (время московское). Поделиться: