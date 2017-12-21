"Эвертон" - "Челси", прогноз, прямая онлайн трансляция

23 декабря 2017 14:50

Сегодня в рамках 19-го тура чемпионата Англии по футболу состоится матч между ливерпульской командой "Эвертон" и лондонским клубом "Челси", прямая онлайн видео трансляция начнется в 15:30 по московскому времени.Прогноз. На текущий момент уровень соперников немного разный, небольшое преимущество имеет команда итальянского специалиста Антонио Конте, при этом "синие" все еще действующие чемпионы Англии. Есть вероятность, что "Челси" обыграет с минимальным преимущество "Эвертон", или ничья.Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата Англии "Эвертон" - "Челси" будет доступна на спортивном канале Матч ТВ, посмотреть ее можно начиная с 15:30 (время московское).Поделиться: