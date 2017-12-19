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"Арсенал" интересуется трансфером Абду Диалло из "Майнца"

19 декабря 2017 21:39
Английский футбольный клуб из Лондона "Арсенал" заинтересовался защитником молодежной сборной Франции Абду Диалло, который в нынешнем сезоне выступает в составе немецкой команды "Майнц 05".
"Арсенал" интересуется трансфером Абду Диалло из "Майнца"

Сообщается о том, что "канониры" заинтересовались 21-летним футболистом, и скауты английского клуба следят за его выступлениями в чемпионате Германии. По данным английских источников, "Арсенал" рассматривает вариант покупки Диалло во время зимнего трансферного окна.

Абду Диалло, играющий на позиции левого защитника и в качестве оборонительного полузащитника, перешел прошлым летом из в "Майнц 05" из "Монако", и в данный момент имеет контракт с немецким клубом до июня 2022 года.
Категория: Трансферы Англия, Трансферы Германия, Трансферы Арсенал, Трансферы Майнц 05
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