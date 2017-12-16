"Манчестер Юнайтед" может предложить "Бордо" за трансфер Малкома 30 млн

18 декабря 2017 23:42

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" может предложить французской команде "Бордо" за трансфер молодого бразильского нападающего Малкома около 30 миллионов фунтов стерлингов.Английские средства массовой информации сообщают о том, что представители "манкунианцев" внимательно следят в этом сезоне за выступлениями 20-летнего игрока французской команды. Источники утверждают, что уже этой зимой во время январского трансферного окна "Манчестер Юнайтед" может начать переговоры с "Бордо" по покупке Малкома. При этом отмечается то, что "МЮ" может предложить за бразильского нападающего в качестве отступных около 30 миллионов фунтов стерлингов.Поделиться: