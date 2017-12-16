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"Манчестер Юнайтед" может предложить "Бордо" за трансфер Малкома 30 млн

18 декабря 2017 23:42
Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" может предложить французской команде "Бордо" за трансфер молодого бразильского нападающего Малкома около 30 миллионов фунтов стерлингов.
"Манчестер Юнайтед" может предложить "Бордо" за трансфер Малкома 30 млн

Английские средства массовой информации сообщают о том, что представители "манкунианцев" внимательно следят в этом сезоне за выступлениями 20-летнего игрока французской команды. Источники утверждают, что уже этой зимой во время январского трансферного окна "Манчестер Юнайтед" может начать переговоры с "Бордо" по покупке Малкома. При этом отмечается то, что "МЮ" может предложить за бразильского нападающего в качестве отступных около 30 миллионов фунтов стерлингов.
Категория: Трансферы Англия, Трансферы Франция, Трансферы Манчестер Юнайтед, Трансферы Бордо
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