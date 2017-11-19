ЦСКА - "Бенфика", прогноз, прямая онлайн трансляция

22 ноября 2017 18:58

Сегодня в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов московский клуб ЦСКА сыграет на своем поле против португальской команды "Бенфика", прямая онлайн видео трансляция начнется в 20:00 по московскому времени.Прогноз.В первом туре "армейцы" обыграли "орлов" на их же поле, и с тех пор португальская команда не набрала в группе ни одного очка, проиграв во всех встречах. Есть вероятность, что серия поражений "Бенфики" продолжится, и ЦСКА выиграет.Прямая онлайн видео трансляция матча Лиги чемпионов ЦСКА - "Бенфика" будет доступна на канале "Матч ТВ", посмотреть ее можно начиная с 20:00 (время московское).Поделиться: