"Боруссия Д" - "Бавария", прогноз, прямая онлайн трансляция

04 ноября 2017 19:46

В матче 11-го тура чемпионата Германии по футбола дортмундская команда "Боруссия" сыграет на своем поле с футбольным клубом "Бавария Мюнхен", прямая онлайн видео трансляция этой очень интересной встречи начнется в 20:30 по московскому времени.Прогноз. В таком противостоянии не так просто выявить фаворита, так как на поле встречаются принципиальные соперники. Тем не менее, на данный момент у гостей есть немного больше шансов на успех и победу, также есть вероятность ничейного результата.Прямую онлайн видео трансляцию матча чемпионата Германии "Боруссия Дортмунд" - "Бавария Мюнхен" можно будет посмотреть на общедоступном спортивном канале "Матч ТВ", ее начало состоится в 20:30 (время московское).Поделиться: