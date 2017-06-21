Новая Зеландия - Португалия, прогноз, прямая онлайн трансляция

24 июня 2017 17:03

Сегодня на проходящем в России Кубке Конфедераций в Санкт-Петербурге сыграют сборные Новой Зеландии и Португалии, прямая онлайн видео трансляция этого очень интересного матча начнется в 18:00 по московскому времени.Прогноз. В этом противостоянии явным фаворитом является сборная Португалии, действующий чемпион Европы. Очень мало шансов на то, что футболисты из Новой Зеландии смогут оказать достойное сопротивление команде Криштиану Роналду. Вероятно Португалия выиграет с разницей в несколько мячей.Прямая онлайн видео трансляция матча Кубка Конфедераций Новая Зеландия - Португалия состоится на спортивном канале "Матч Футбол 1", ее начало запланировано на 18:00 по московскому времени.Поделиться: