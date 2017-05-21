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"Ювентус" интересуется трансфером Фабиньо из "Монако"

26 мая 2017 11:51
Чемпион итальянской Серии А туринский футбольный клуб "Ювентус" заинтересовался возможным трансфером молодого бразильского защитника Фабиньо, выступающего в составе чемпиона Франции команды "Монако".
"Ювентус" интересуется трансфером Фабиньо из "Монако"

По информации итальянских спортивных газет, тренерский штаб "старой синьоры" всерьез рассматривает вариант подписания 23-летнего игрока линии обороны "монегасков" во время предстоящего летнего трансферного окна. Отмечается, что благодаря тому. что Фабиньо провел отличный сезон в составе "Монако", показав высокий уровень футбола, то его трансферная стоимость будет достаточно высокой.

Фабиньо несмотря на то, что играет в обороне, смог забить в Лиге 1 в этом сезоне 9 голов.
Категория: Трансферы Италия, Трансферы Ювентус, Трансферы Монако
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