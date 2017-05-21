"Ювентус" интересуется трансфером Фабиньо из "Монако"

26 мая 2017 11:51

Чемпион итальянской Серии А туринский футбольный клуб "Ювентус" заинтересовался возможным трансфером молодого бразильского защитника Фабиньо, выступающего в составе чемпиона Франции команды "Монако".По информации итальянских спортивных газет, тренерский штаб "старой синьоры" всерьез рассматривает вариант подписания 23-летнего игрока линии обороны "монегасков" во время предстоящего летнего трансферного окна. Отмечается, что благодаря тому. что Фабиньо провел отличный сезон в составе "Монако", показав высокий уровень футбола, то его трансферная стоимость будет достаточно высокой.Фабиньо несмотря на то, что играет в обороне, смог забить в Лиге 1 в этом сезоне 9 голов.Поделиться: