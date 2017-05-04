"Амкар" - ЦСКА, прогноз, прямая онлайн трансляция

06 мая 2017 12:47

Сегодня 27-й тур чемпионата России по футболу стартует матчем между пермским клубом "Амкар" и московской командой ЦСКА, прямая онлайн видео трансляция этой встречи начнется в 14:00 (время московское).Прогноз. На текущий момент, несмотря на статус гостей, "армейцы" являются явными фаворитами этого противостояния, и у них очень большая мотивация, пока есть теоретические шансы на то, чтобы догнать "Спартак". Есть вероятность, что ЦСКА выиграет с разницей в один мяч.Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата России "Амкар" - ЦСКА состоится на общедоступном спортивном канале "Матч ТВ", ее начало запланировано на 14:00 по московскому времени.Поделиться: