"Уфа" - ЦСКА, прогноз, прямая онлайн трансляция

21 апреля 2017 16:09

Сегодня в российском чемпионате по футболу сезона 2016/2017 состоится матч 24-го тура между футбольным клубом "Уфа" и московской командой ЦСКА, прямая онлайн видео трансляция начнется в 17:00 (время московское).Прогноз. В этом противостоянии не так просто выявить явного фаворита. Уровень мастерства футболистов конечно на стороне "красно-синих", но и хозяева поля в этом сезоне очень хороший футбол показывают. Тем не менее, ЦСКА более мотивирован в борьбе за чемпионство, и есть вероятность, что гости сегодня выиграют.Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата России "Уфа" - ЦСКА состоится на общедоступном спортивном канале "Матч ТВ", ее начало запланировано на 17:00 по московскому времени.Поделиться: