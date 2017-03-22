"Реал Мадрид" может выкупить у "Челси" трансфер Маркоса Алонсо

24 марта 2017 17:53

Мадридский футбольный клуб "Реал" рассматривает возможность выкупить у английской команды "Челси" трансфер испанского защитника Маркоса Алонсо, который в нынешнем сезоне показывает хороший уровень игры.По информации британских спортивных газет, тренерский штаб "королевского клуба" заинтересован в 26-летнем игроке "синих", и в связи с этим, руководство "Реала" может попробовать во время летнего трансферного окна попробовать договориться о покупке Алонсо с "Челси".Отметим то, что Маркос Алонсо является воспитанником мадридского "Реала", в чьей футбольной академии он проходил обучение. Ранее испанец выступал за "Болтон", "Сандерленд" и "Фиорентину".Поделиться: