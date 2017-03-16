"Локомотив" - "Спартак", прогноз, прямая онлайн трансляция

18 марта 2017 14:35

Сегодня в чемпионате России по футболу состоится главный матч 20-го тура, в котором в рамках московского дерби сыграют команды "Локомотив" и "Спартак", прямая онлайн видео трансляция начнется в 16:30 (время московское).Прогноз. Несмотря на то, что "красно-белые" являются лидерами в турнирной таблице, сегодня им это не дает ни какого преимущества над соперником, так как "железнодорожники" играют на своем поле, и в дерби не бывает фаворитов. Есть вероятность того, что матч завершится вничью.Посмотреть прямую онлайн видео трансляция матча чемпионата России "Локомотив" - "Спартак" можно на общедоступном канале "Матч ТВ", начало игры в 16:30 по московскому времени.Поделиться: