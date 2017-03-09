"Ливерпуль" может согласиться на трансфер Эмре Джана

10 марта 2017 13:08

Английский клуб "Ливерпуль" может согласиться отпустить своего футболиста сборной Германии Эмре Джана в другую команду во время ближайшего трансферного окна, которое открывается летом по окончании сезона.Как сообщается, контракт 23-летнего игрока с "мерсисайдцами" заканчивается через год, пока нет вероятности того, что он будет продлен, так как утверждается, что агенты Джана намерены попытаться удвоить заработную плату в новом контракте, на что руководство "Ливерпуля" пойти не готово. отмечается, что английский клуб может продать Джана этим летом, чтобы заработать на трансфере, а не отпустить игрока бесплатно в следующем году.Поделиться: