"Барселона" - "Сельта", прогноз, прямая онлайн трансляция

04 марта 2017 20:58

Сегодня в чемпионате Испании сезона 2016/2017 в 26-м его туре команда "Барселона" на своем поле сыграет против футбольного клуба "Сельта", прямая онлайн видео трансляция этого матча начнется в 22:45 (время московское).Прогноз. Для многих в этом противостоянии явным фаворитом является команда Луиса Энрике, которая в предыдущих матчах Примеры играла очень уверенно. И сегодня скорее всего "сине-гранатовые" выиграют у гостей с разницей в несколько мячей.Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата Испании "Барселона" - "Сельта" будет доступна на спортивном портале gooool.org, начало этой игры состоится в 22:45 по московскому времени.Поделиться: