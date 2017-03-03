"Ливерпуль" - "Арсенал", прогноз, прямая онлайн трансляция

04 марта 2017 18:35

Сегодня в чемпионате Англии состоится главный матч 27-го утра, в котором на поле сойдутся команды "Ливерпуль" и "Арсенал", прямая онлайн видео трансляция этой очень увлекательной встречи начнется в 20:30 (время московское).Прогноз. В таких встречах предсказать итоговый результат очень трудно, он не зависит от текущего состояния команд и недавних результатов. Есть вероятность того, что "мерсисайдцы" и "канониры" сыграют вничью с забитыми голами.Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата Англии "Ливерпуль" - "Арсенал" будет доступна на спортивном общедоступном телеканале "Матч ТВ", начало этой игры состоится в 20:30 по московскому времени.Поделиться: