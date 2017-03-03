ЦСКА - "Зенит", прогноз, прямая онлайн трансляция

04 марта 2017 15:07

Уже в начале второй части чемпионата России, нас ждет супер матч 18-го тура Премьер-лиги в котором сыграют московский ЦСКА и санкт-петербургский "Зенит", прямая онлайн видео трансляция начнется в 16:30 (московское время).Прогноз. Определить фаворита в этом противостоянии достаточно сложно, при этом у гостей будет определенное преимущество за счет того, что они уже провели два официальных матча после перерыва в Лиге Европы, и это может помочь "Зениту" выиграть с минимальным преимуществом.Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата России ЦСКА - "Зенит" будет доступна на спортивном канале "Матч ТВ", начало этой игры состоится в 16:30 по московскому времени, не пропустите главный матч тура.Поделиться: