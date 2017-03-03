"Манчестер Юнайтед" - "Борнмут", прогноз, прямая онлайн трансляция

04 марта 2017 14:01

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" сыграет сегодня в матче 27-го тура чемпионата Англии на своем поле против команды "Борнмут", прямая онлайн видео трансляция этой очень интересной игры начнется в 15:30 (московское время).Прогноз. На хорошем настроении после победы в Кубке английской лиги, подопечные португальского тренера Жозе Моуринью являются явными фаворитами в этом матче. Скорее всего "манкунианцы" выиграют с разницей в несколько мячей.Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" - "Борнмут" будет доступна на спортивном канале "Матч! Футбол 1" и на портале gooool.org, начало этой игры состоится в 15:30 по московскому времени.Поделиться: