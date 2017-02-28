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"Томь" - "Ростов", прогноз, прямая онлайн трансляция

03 марта 2017 18:10
Сегодня стартует 18-й тур чемпионата России по футболу сезона 2016/2017 матче между командами "Томь" и "Ростов", прямая онлайн видео трансляция этой встречи начнется в 19:00 (московское время).
"Томь" - "Ростов", прогноз, прямая онлайн трансляция

Прогноз. По уровню игроков и сыгранности гости явно превосходят хозяев поля, и будут иметь небольшое преимущество. Тем не менее, есть вероятность того, что "томичи" проявят характер и упорство и смогут сыграть сегодня вничью.

Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата России "Томь" - "Ростов" будет доступна на спортивном канале "Наш Футбол" и на портале gooool.org, начало этой игры состоится в 19:00 по московскому времени.
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