"Лестер Сити" - "Ливерпуль", прогноз, прямая онлайн трансляция

27 февраля 2017 21:28

Сегодня матче 26-го тура английской Премьер-лиги действующий чемпион Англии футбольный клуб "Лестер Сити" на своем поле сыграет против команды "Ливерпуль", прямая онлайн видео трансляция начнется в 23:00 (московское время).Прогноз. Оба соперника находятся в своей не лучшей форме, о чем говорят недавние результаты. При этом у хозяев поля на тренерском мостике изменения, с поста главного тренера ушел Клаудио Раньери, который и привел "лис" к завоеванию титула.Вероятно, что сегодня может быть ничья.Прямая онлайн видео трансляция матча "Лестер Сити" - "Ливерпуль" состоится на общедоступном канале "Матч ТВ", начало в 23:00 по московскому времени.Поделиться: