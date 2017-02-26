Люк Шоу может уйти из "Манчестер Юнайтед" летом

27 февраля 2017 14:09

Молодой защитник сборной Англии Люк Шоу по окончании текущего сезона может уйти из команды "Манчестер Юнайтед", так как практически не имеет игрового времени, все чаще оставаясь на скамейке запасных.Несмотря на то, что представитель 21-летнего футболиста говорил о том, что Шоу не собирается расставаться с "манкунианцами", некоторые британские источники утверждают, что Люк все же задумывается о смене клуба. В частности говорится о том, что Шоу может перебраться в одну из лондонских команд "Челси" или "Тоттенхэм Хотспур", где может попробовать восстановить свою карьеру футболиста, став снова основным игроком.Поделиться: