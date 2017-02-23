Руни намерен остаться в составе "Манчестер Юнайтед"

24 февраля 2017 22:53

Нападающий сборной Англии Уэйн Руни не хочет уходить из английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед", несмотря на то, что есть очень выгодное с финансовой точки зрения предложение от китайской команды.Руни заявил о том, что хочет продолжать выступать в составе "макунианцев", и не рассматривает ни каких вариантов по смене клуба в ближайшее время."Я надеюсь, что я буду играть полноценную роль в "Манчестер Юнайтед", помогая команде в борьбе за успех на четырех фронтах. Это захватывающее время в клубе, и я хочу остаться частью этого", - сказал Уэйн Руни в своем интервью британским журналистам.Поделиться: