Фабиньо заинтересован в трансфере в английский клуб

21 февраля 2017 12:23

Бразильский защитник Фабиньо, выступающий в составе французского футбольного клуба "Монако", заявил о том, что он заинтересован в том, чтобы однажды поиграть в одной из английских команд."Я знаю, что мое имя было связано с несколькими английскими клубами, но я счастлив в "Монако" в настоящий момент. У меня есть контракт до 2021 года, но Премьер-лига это та лига, которая меня интересует, и возможно, в один прекрасный день я приеду и играть туда", - сказал Фабиньо.Напомним, что ранее были сообщения о том, что английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" заинтересован в бразильском защитнике "Монако".Поделиться: