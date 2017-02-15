"Реал Мадрид" - "Эспаньол", прогноз, прямая онлайн трансляция

18 февраля 2017 17:11

Лидер нынешнего розыгрыша чемпионата Испании футбольный клуб "Реал Мадрид" в матче 23-го тура Примеры сыграет на своем поле против команды "Эспаньол", прямая онлайн видео трансляция начнется в 18:15 (время московское).Прогноз. Мадридская команда под руководством французского тренера Зинедина Зидана очень уверенно выглядит в нынешнем сезоне, и сегодня есть большая вероятность того, что "королевский клуб" одержит очередную уверенную победу в Примере.Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата Испании "Реал Мадрид" - "Эспаньол" будет доступна на спортивном портале gooool.org, начало этой очень интересной игры запланировано на 18:15 по московскому времени.Поделиться: