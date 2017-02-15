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"Реал Мадрид" - "Эспаньол", прогноз, прямая онлайн трансляция

18 февраля 2017 17:11
Лидер нынешнего розыгрыша чемпионата Испании футбольный клуб "Реал Мадрид" в матче 23-го тура Примеры сыграет на своем поле против команды "Эспаньол", прямая онлайн видео трансляция начнется в 18:15 (время московское).
"Реал Мадрид" - "Эспаньол", прогноз, прямая онлайн трансляция

Прогноз. Мадридская команда под руководством французского тренера Зинедина Зидана очень уверенно выглядит в нынешнем сезоне, и сегодня есть большая вероятность того, что "королевский клуб" одержит очередную уверенную победу в Примере.

Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата Испании "Реал Мадрид" - "Эспаньол" будет доступна на спортивном портале gooool.org, начало этой очень интересной игры запланировано на 18:15 по московскому времени.
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