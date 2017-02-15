"Андерлехт" - "Зенит", прогноз, прямая онлайн трансляция

16 февраля 2017 22:08

Российский футбольный клуб "Зенит" сегодня на выезде сыграет в матче 1/8 финала Лиги Европы против бельгийской команды "Андерлехт", прямая онлайн видео трансляция этой встречи начнется в 23:05 (московское время).Прогноз. Несмотря на то, что "сине-бело-голубым" предстоит сыграть в гостях на поле своего соперника, они являются небольшими фаворитами, и у "Зенита" будет больше шансов на то, чтобы победить в гостях "Андерлехт".Прямая онлайн видео трансляция матча Лиги Европы "Андерлехт" - "Зенит" будет показана на общедоступном телеканале "Матч ТВ", начало этой трансляции состоится в 23:05 по московскому времени.Поделиться: