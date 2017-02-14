"Тоттенхэм" интересуется Марсьялем из "Манчестер Юнайтед"

14 февраля 2017 19:31

Лондонский футбольный клуб "Тоттенхэм Хотспур" начал проявлять свою заинтересованность в молодом нападающем сборной Франции Антони Марсьяле, который второй сезон выступает в составе команды "Манчестер Юнайтед".Сообщается о том, что "шпоры" следят за ситуацией вокруг будущего 21-летнего форварда в составе "манкунианцев", где у него не все так гладко, как того хотелось бы, так как Марсьяль не является на данный момент игроком основного состава команды Жозе Моуринью. Нередко появляются сообщения о том, что Антони может сменить команду во время следующего летнего трансферного окна.В нынешнем сезоне Марсьяль забил пока только три гола в 14 сыгранных матчах в чемпионате Англии.Поделиться: