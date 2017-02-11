"Борнмут" - "Манчестер Сити", прогноз, прямая онлайн трансляция

13 февраля 2017 22:01

Сегодня в матче 25-го тура английской футбольной Премьер-лиги футбольный клуб "Борнмут" на своем поле сыграет против команды "Манчестер Сити", прямая онлайн видео трансляция этой важной встречи начнется в 23:00 (время московское).Прогноз. "Горожане" под руководством испанского тренера Хосепа Гвардиолы в предыдущих встречах потеряли достаточно много очков для самих себя, и сегодня будут очень сильно мотивированы на победу, и скорее всего она произойдет и "Манчестер Сити" наберет три очка.Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата Англии "Борнмут" - "Манчестер Сити" будет доступна на спортивном общедоступном телеканале "Матч ТВ", начало этой встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.Поделиться: