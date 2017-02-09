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"Арсенал" - "Халл Сити", прогноз, прямая онлайн трансляция

11 февраля 2017 12:49
В 25-м туре чемпионата Англии сезона 2016/2017 лондонский футбольный клуб "Арсенал" на своем домашнем стадионе сыграет против команды "Халл Сити", прямая онлайн видео трансляция встречи начнется в 15:30 (время московское).
"Арсенал" - "Халл Сити", прогноз, прямая онлайн трансляция

Прогноз. Явным фаворитом здесь выглядит команда Арсена Венгера, которая превосходит своего соперника по всем показателям, главное реализовать это на поле во время игры. Вероятнее всего, "канониры" выиграют с разницей в несколько мячей.

Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата Англии "Арсенал" - "Халл Сити" будет доступна канале "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1" и на спортивном портале gooool.org, ее начало запланировано на 15:30 по московскому времени.
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