"Арсенал" - "Халл Сити", прогноз, прямая онлайн трансляция

11 февраля 2017 12:49

В 25-м туре чемпионата Англии сезона 2016/2017 лондонский футбольный клуб "Арсенал" на своем домашнем стадионе сыграет против команды "Халл Сити", прямая онлайн видео трансляция встречи начнется в 15:30 (время московское).Прогноз. Явным фаворитом здесь выглядит команда Арсена Венгера, которая превосходит своего соперника по всем показателям, главное реализовать это на поле во время игры. Вероятнее всего, "канониры" выиграют с разницей в несколько мячей.Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата Англии "Арсенал" - "Халл Сити" будет доступна канале "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1" и на спортивном портале gooool.org, ее начало запланировано на 15:30 по московскому времени.Поделиться: