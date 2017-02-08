"Ливерпуль" готовит 40 млн на трансфер Обамеянга из "Боруссии"

08 февраля 2017 21:50

Представитель чемпионата Англии футбольный клуб "Ливерпуль" готов выложить значительную сумму на то, чтобы договориться летом по трансферу нападающего сборной Габона Пьера-Эмерика Обамеянга, выступающего в немецкой команде "Боруссия Дортмунд".По недавней информации британских спортивных газет, тренерский штаб "мерсисайдцев" во главе с немецким наставником Юргеном Клоппом заинтересован в том, чтобы пополнить свой состав 27-летним форвардом "дортмундцев". При этом отмечается то, что руководство "Ливерпуля" готово выделить на этот трансфер около 40 миллионов фунтов стерлингов.На данный момент Обамеянг возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата Германии этого сезона.Поделиться: