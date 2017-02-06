"Интер" готов выкупить у "Баварии" трансфер Томаса Мюллера

06 февраля 2017 13:20

Итальянский футбольный клуб "Интер" в поисках сильного нападающего для следующего сезона обратил свое внимание на форварда сборной Германии Томаса Мюллера, успешно выступающего в составе мюнхенской "Баварии".Ранее сообщалось о том, что новое руководство "нерадзури" готово на следующий сезон выделить около 400 миллионов евро на летние трансферы для усиления состава команды. Одним из тех, кто может пополнить состав "Интера" является Томас Мюллер, именно на него обратили свое внимание в миланском клубе. При этом отмечается, что за трансфер 27-летнего футболиста "Баварии" "Интер" может предложить около 90 миллионов евро в качестве отступных.Поделиться: