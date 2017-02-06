Клопп хочет пригласить в "Ливерпуль" Хандановича из "Интера"

06 февраля 2017 13:14

Главный тренер английского футбольного клуба "Ливерпуль" немецкий специалист Юрген Клопп хочет пригласить ближайшим летом в команду опытного словенского голкипера Самира Хандановича, выступающего в составе итальянской команды "Интер".Зарубежные источники сообщают о том, что после пяти проведенных сезонов в составе "нерадзури", 32-летний страж ворот готов принять новый вызов и перебраться в другую команду. И как отмечается, одним из вариантов продолжения карьеры для словенца являются "мерсисайдцы", так как главный тренер английского клуба Юрген Клопп заинтересован в подписании вратаря такого уровня как Самир Ханданович.Поделиться: