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Клопп хочет пригласить в "Ливерпуль" Хандановича из "Интера"

06 февраля 2017 13:14
Главный тренер английского футбольного клуба "Ливерпуль" немецкий специалист Юрген Клопп хочет пригласить ближайшим летом в команду опытного словенского голкипера Самира Хандановича, выступающего в составе итальянской команды "Интер".
Клопп хочет пригласить в "Ливерпуль" Хандановича из "Интера"

Зарубежные источники сообщают о том, что после пяти проведенных сезонов в составе "нерадзури", 32-летний страж ворот готов принять новый вызов и перебраться в другую команду. И как отмечается, одним из вариантов продолжения карьеры для словенца являются "мерсисайдцы", так как главный тренер английского клуба Юрген Клопп заинтересован в подписании вратаря такого уровня как Самир Ханданович.
Категория: Трансферы Англия, Трансферы Ливерпуль, Трансферы Интер
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