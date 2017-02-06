"Лестер Сити" - "Манчестер Юнайтед", прогноз, прямая онлайн трансляция

05 февраля 2017 16:54

Действующий чемпион английской Премьер-лиги команда "Лестер Сити" сыграет сегодня в матче 24-го тура на своем стадионе против футбольного клуба "Манчестер Юнайтед", прямая онлайн видео трансляция начнется в 19:00 (время московское).Прогноз. "Лисы" очень неудачно выступают в нынешнем сезоне, после того, как в прошлом поднялись на вершину английского футбола. И сегодня есть вероятность того, что "Лестер Сити" продолжит неудачную серию, так как есть вероятность того, что "Манчестер Юнайтед" победит.Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата Англии "Лестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" будет доступна на спортивном общедоступном телеканале "Матч ТВ", ее начало состоится в 19:00 по московскому времени.Поделиться: