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"Лестер Сити" - "Манчестер Юнайтед", прогноз, прямая онлайн трансляция

05 февраля 2017 16:54
Действующий чемпион английской Премьер-лиги команда "Лестер Сити" сыграет сегодня в матче 24-го тура на своем стадионе против футбольного клуба "Манчестер Юнайтед", прямая онлайн видео трансляция начнется в 19:00 (время московское).
"Лестер Сити" - "Манчестер Юнайтед", прогноз, прямая онлайн трансляция

Прогноз. "Лисы" очень неудачно выступают в нынешнем сезоне, после того, как в прошлом поднялись на вершину английского футбола. И сегодня есть вероятность того, что "Лестер Сити" продолжит неудачную серию, так как есть вероятность того, что "Манчестер Юнайтед" победит.

Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата Англии "Лестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" будет доступна на спортивном общедоступном телеканале "Матч ТВ", ее начало состоится в 19:00 по московскому времени.
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