"Милан" интересуется Клаудио Браво из "Манчестер Сити"

04 февраля 2017 13:55

Итальянский футбольный клуб "Милан" проявляет свою заинтересованность в опытном голкипере сборной Чили Клаудио Браво, который в нынешнем сезоне защищает цвета английской команды "Манчестер Сити".Сообщается о том, что стане "россонери" не исключают варианта того, что их нынешний основной голкипер Джанлуиджи Доннарумма может уйти из команды ближайшим летом, так как к нему есть очень большой интерес со стороны разных европейских клубов. Таким образом в "Милане" рассматривают возможный вариант трансфера 33-летнего стража ворот "горожан", который еще в прошлом сезоне успешно выступал в составе испанской команды "Барселона", где был основным вратарем.Поделиться: