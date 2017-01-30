Джо Гомес подписал новый контракт с "Ливерпулем"

29 января 2017 14:12

Защитник молодежной сборной Англии Джо Гомес подписал новый контракт с английским футбольным клубом "Ливерпуль", о чем стало официально известно совсем недавно из британской спортивной прессы.Сообщается о том, что 19-летний футболист входит в планы тренерского штаба "мерсисайдцев" во главе с немецким специалистом Юргеном Клоппом. В связи с чем, с Гомесом был подписан новый контракт, рассчитанный на пять лет до 2022 года. В стане "Ливерпуля" рассматривают Джо в качестве будущего в линии обороны команды. В нынешнем сезоне Гомес сыграл за ливерпульскую команду в чемпионате Англии в двух матчах, оба в стартовом составе.Поделиться: