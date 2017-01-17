Может состояться трансфер Турана из "Барселоны" в "Гуанчжоу Эвергранд"

19 января 2017 23:26

Китайский футбольный клуб "Гуанчжоу Эвергранд" проявляется свою заинтересованность в полузащитнике сборной Турции Арда Туране, который на текущий момент защищает цвета испанской команды "Барселона".Сообщается о том, что представитель чемпионата Китая хотел бы подписать 29-летнего футболиста "сине-гранатовых", и при этом готов заплатить большую сумму в качестве компенсации. По информации зарубежных спортивных газет, руководство "Гуанчжоу Эвергранд" может выделить на трансфер Турана около 50 миллионов евро, что в свою очередь может убедить испанский клуб отпустить турецкого полузащитника, который пока так и не стал основным игроком в команде Луиса Энрике.Поделиться: