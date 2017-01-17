Бернарду Силва из "Монако" интересен "Манчестер Юнайтед"

19 января 2017 23:16

Молодой атакующий полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва выступающий в составе французского футбольного клуба "Монако" попал в список трансферных интересов английской команды "Манчестер Юнайтед".Сообщается о том, что главный тренер "манкунианцев" Жозе Моуринью следит за выступлениями своего соотечественника в этом сезоне, и рассматривает вариант его приглашения в свою нынешнюю команду. При этом отмечается то, что переговоры по покупке 22-летнего игрока сборной Португалии представители "Манчестер Юнайтед" могут начать во время летнего трансферного окна, по окончании текущего сезона. Сообщается также, что трансферная стоимость игрока "Монако" может составить около 70 миллионов евро.Поделиться: