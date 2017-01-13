"Эвертон" - "Манчестер Сити", прогноз, прямая онлайн трансляция

15 января 2017 14:09

Сегодня 21-й тур английской Премьер-лиги продолжится матчем между командами "Эвертон" и "Манчестер Сити", прямая онлайн видео трансляция этой очень интересной встречи начнется в 16:30 по московскому времени.Прогноз. Несмотря на то, что "горожане" под руководством Хосепа Гвардиолы испытывали некоторые трудности в предыдущих матчах, сегодня у них есть хорошие шансы на победу над "ирисками", чуть менее вероятна ничья.Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата Англии "Эвертон" - "Манчестер Сити" будет доступна на спортивном телеканале "Матч! Футбол 1" и на портале gooool.org, начало этой игры запланировано на 16:30 по московскому времени.Поделиться: