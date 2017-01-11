"Барселона" интересуется Лалланой из "Ливерпуля"

12 января 2017 22:45

Испанская команда "Барселона" заинтересована в подписании опытного полузащитника английской сборной Адама Лалланы, который на текущий момент защищает цвета футбольного клуба "Ливерпуль".По сообщениям испанских спортивных источников, тренерский штаб "сине-гранатовых" следит за выступлениями 28-летнего игрока "мерсисайдцев", и рассматривает вариант его покупки в ближайшие трансферные окна, одно из которых сейчас открыто. Стоит отметить, что на Лаллану претендует еще несколько топ-клубов из европейских чемпионатов, среди тех, кто может составить конкуренцию "Барселоне" в этом вопросе называются итальянский футбольный клуб "Ювентус" и французская команда "Пари Сен-Жермен".Поделиться: