"Севилья" - "Реал Мадрид", прогноз, прямая онлайн видео трансляция

12 января 2017 22:06

В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании команда "Севилья" сыграет сегодня на своем поле против мадридского футбольного клуба "Реал", прямая онлайн видео трансляция встречи начнется в 23:15 (время московское).Прогноз. На своем поле в первой игре "королевский клуб" уверенно победил со счетом 3:0, и сегодня если не произойдет ничего непредвиденного, если подопечные Зинедина Зидана сыграют на своем обычном уроне, они пройдут в четвертьфинал. Вероятно "Реал" сегодня снова обыграет "Севилью".Прямая онлайн видео трансляция матча Кубка Испании "Севилья" - "Реал Мадрид" будет доступна на спортивном портале gooool.org, начало этой встречи запланировано на 23:15 по московскому времени.Поделиться: