﻿

"Севилья" - "Реал Мадрид", прогноз, прямая онлайн видео трансляция

12 января 2017 22:06
В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании команда "Севилья" сыграет сегодня на своем поле против мадридского футбольного клуба "Реал", прямая онлайн видео трансляция встречи начнется в 23:15 (время московское).
"Севилья" - "Реал Мадрид", прогноз, прямая онлайн видео трансляция

Прогноз. На своем поле в первой игре "королевский клуб" уверенно победил со счетом 3:0, и сегодня если не произойдет ничего непредвиденного, если подопечные Зинедина Зидана сыграют на своем обычном уроне, они пройдут в четвертьфинал. Вероятно "Реал" сегодня снова обыграет "Севилью".

Прямая онлайн видео трансляция матча Кубка Испании "Севилья" - "Реал Мадрид" будет доступна на спортивном портале gooool.org, начало этой встречи запланировано на 23:15 по московскому времени.
Категория:
Поделиться:
﻿
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

2013-2016 © BigTransfers.ru