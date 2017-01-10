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"Манчестер Юнайтед" готов побороться за трансфер Дибалы из "Ювентуса"

12 января 2017 16:07
Один из лидеров нынешнего розыгрыша чемпионата Англии футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" готов побороться з трансфер молодого нападающего сборной Аргентины Пауло Дибала, который выступает достаточно успешно в составе итальянской команды "Ювентус".
"Манчестер Юнайтед" готов побороться за трансфер Дибалы из "Ювентуса"

Сообщается о том, что тренерский штаб "манкунианцев" внимательно следит за выступлениями 23-летнего игрока "старой синьоры", и рассматривает варианты его подписания, скорее всего во время летнего трансферного окна.

Отметим тот факт, что конкуренцию "МЮ" в борьбе за Пауло Дибалу могут составить "Манчестер Сити", "Реал Мадрид" и "Барселона", которые также заинтересованы в нападающем туринского клуба.
Категория: Трансферы Англия, Трансферы Манчестер Юнайтед, Трансферы Ювентус
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