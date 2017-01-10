"Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с Феллайни

11 января 2017 23:35

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" намеревается продлить контракт со своим бельгийским полузащитником Маруаном Феллайни, который выступает за команду уже почти четыре года.Сообщается о том, что тренерский штаб "манкунианцев" рассчитывает на 29-летнего игрока сборной Бельгии, и заинтересован в том, чтобы тот продолжал свои выступления в составе "МЮ" и дальше. В связи с чем, по информации британских средств массовой информации, руководство "Манчестер Юнайтед" готово воспользоваться пунктом по автоматическому продлению соглашения с Феллайни еще на один сезон до 2019 года.В нынешнем сезоне бельгиец сыграл в 15 матчах чемпионата Англии.Поделиться: