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"Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с Феллайни

11 января 2017 23:35
Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" намеревается продлить контракт со своим бельгийским полузащитником Маруаном Феллайни, который выступает за команду уже почти четыре года.
"Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с Феллайни

Сообщается о том, что тренерский штаб "манкунианцев" рассчитывает на 29-летнего игрока сборной Бельгии, и заинтересован в том, чтобы тот продолжал свои выступления в составе "МЮ" и дальше. В связи с чем, по информации британских средств массовой информации, руководство "Манчестер Юнайтед" готово воспользоваться пунктом по автоматическому продлению соглашения с Феллайни еще на один сезон до 2019 года.

В нынешнем сезоне бельгиец сыграл в 15 матчах чемпионата Англии.
Категория: Трансферы Англия, Трансферы Манчестер Юнайтед
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