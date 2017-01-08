"Манчестер Юнайтед" - "Халл Сити", прогноз, прямая онлайн трансляция

10 января 2017 21:04

В полуфинальном матче Кубка Английской Лиги футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" на своем поле сыграет против команды "Халл Сити", прямая онлайн видео трансляция встречи начнется в 23:00 (время московское).Прогноз. Это будет первый матч в этом противостоянии, и скорее всего "манкунианцы" захотят выиграть с хорошим счетом, чтобы практически снять все вопросы перед ответной игрой. И есть все шансы на то, что такой сценарий реализуется, так как уровень команд разный, "МЮ" явный фаворит.Прямая онлайн видео трансляция матча Кубка Лиги "Манчестер Юнайтед" - "Халл Сити" состоится на канале Eurosport и на портале gooool.org, начало этой встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.Поделиться: