В январе "Манчестер Юнайтед" хочет подписать Перишича из "Интера"

10 января 2017 20:33

Во время нынешнего январского трансферного окна английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" намерен попробовать подписать атакующего полузащитника сборной Хорватии Ивана Перишича, выступающего в итальянской команде "Интер".Как сообщается британской спортивной прессой, главный тренер "манкунианцев" португалец Жозе Моуринью хотел бы видеть опытного 27-летнего футболиста "нерадзури" в составе своей команды. В нынешнем сезоне Иван Перишич на текущий момент Иван Перишич забил за свой клуб в чемпионате Италии шесть голов, сыграв в Серии А в восемнадцати встречах.Прошедшим летом интерес к Перишичу приписывали "Челси", "Арсеналу" и "Ливерпулю".Поделиться: