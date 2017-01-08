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В январе "Манчестер Юнайтед" хочет подписать Перишича из "Интера"

10 января 2017 20:33
Во время нынешнего январского трансферного окна английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" намерен попробовать подписать атакующего полузащитника сборной Хорватии Ивана Перишича, выступающего в итальянской команде "Интер".
В январе "Манчестер Юнайтед" хочет подписать Перишича из "Интера"

Как сообщается британской спортивной прессой, главный тренер "манкунианцев" португалец Жозе Моуринью хотел бы видеть опытного 27-летнего футболиста "нерадзури" в составе своей команды. В нынешнем сезоне Иван Перишич на текущий момент Иван Перишич забил за свой клуб в чемпионате Италии шесть голов, сыграв в Серии А в восемнадцати встречах.

Прошедшим летом интерес к Перишичу приписывали "Челси", "Арсеналу" и "Ливерпулю".
Категория: Трансферы Англия, Трансферы Манчестер Юнайтед, Трансферы Интер
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