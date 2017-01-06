"Ливерпуль" хочет выкупить у "Спартака" трансфер Квинси Промеса

08 января 2017 17:27

Представитель английской Премьер-лиги футбольный клуб "Ливерпуль" намерен попробовать в январе этого года выкупить трансфер нападающего сборной Нидерландов Квинси Промеса, который на текущий момент является игроком российского клуба "Спартак Москва".Сообщается о том, что в стане "мерсисайдцев" заинтересованы в подписании 25-летнего форварда "красно-белых", и готовы начать переговоры со "Спартаком" по поводу его покупки. При этом отмечается, что за Промеса в качестве отступных "Ливерпуль" может предложить около 25 миллионов фунтов стерлингов.В нынешнем сезоне нидерландский нападающий забил 6 голов в 14 матчах чемпионата России.Поделиться: