Срна может перейти из "Шахтера" в китайский клуб

07 января 2017 22:28

Многолетний лидер обороны украинской команды "Шахтер Донецк" хорват Дарио Срна может перейти ближайшим летом в один из китайских футбольных клубов, который в нем заинтересован и хочет подписать.34-летний футболист скорее всего не будет продлевать свое соглашение с "Шахтером", и летом уйдет из команды, в которой провел свои лучшие футбольные годы. Ранее сообщалось о том, что в услугах Дарио заинтересована испанская команда "Барселона", но как стало известно теперь, есть вероятность того, что Срна может продолжить карьеру в Китае, где ему могут предложить наилучшие финансовые условия по контракту.Поделиться: