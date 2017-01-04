"Манчестер Юнайтед" готов платить Гризманну 220 000 в неделю

06 января 2017 10:33

Один из лидеров английской Премьер-лиги футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" всерьез рассматривает различные варианты того, как подписать нападающего сборной Франции и испанского "Атлетико Мадрид" Антуана Гризманна.По недавней информации британских спортивных газет, "манкунианцы" готовы предложить 25-летнему нападающему заработную плату на уровне Поля Погба, а это около 220 тысяч фунтов стерлингов в неделю.Напомним о том, что уже несколько сезонов подряд Антуан Гризманн показывает хорошую результативность в составе мадридского "Атлетико" и сборной Франции, забивая много голов, чем и привлек внимание топ-клубов из европейских чемпионатов.Поделиться: