"Челси" отказался от трансфера Косты за 80 млн

04 января 2017 23:52

Английский футбольный клуб "Челси" отказался продавать своего бразильского нападающего Диего Косту в китайскую команду "Тяньцзинь Цюаньцзянь", которая в нем заинтересована.Сообщается британскими средствами массовой информации о том, что руководство "синих" отказалось от такого трансфера, несмотря на то, что представитель китайской лиги готов был заплатить в качестве компенсации за форварда сборной Испании около 80 миллионов фунтов стерлингов.Отметим, что на текущий момент Диего Коста возглавляет список бомбардиров чемпионата Англии, на его счету 14 забитых голов в 19 сыгранных матчах в составе "Челси" в Премьер-лиге.Поделиться: