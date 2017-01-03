За трансфер Обамеянга предлагают 150 млн

04 января 2017 22:46

За трансфер нападающего сборной Габона и немецкой команды "Боруссия Дортмунд" Пьер-Эмерика Обамеянга один китайский футбольный клуб предлагает около 150 миллионов евро.Как сообщается зарубежными источниками, футбольный клуб из чемпионата Китая "Шанхай СИПГ" готов установить новый мировой рекорд по трансферам, так как очень заинтересован в подписании 27-летнего игрока дортмундской команды.Стоит отметить тот факт, что на текущий момент Пьер-Эмерик Обамеянг является лучшим бомбардиром в чемпионате Германии сезона 2016/2017, габонский форвард забил уже шестнадцать голов в составе "Боруссии" в пятнадцати сыгранных матчах в Бундеслиге.Поделиться: