"Эвертон" хочет подписать Смоллинга из "Манчестер Юнайтед"

01 января 2017 23:45

Ливерпульский футбольный клуб "Эвертон" заинтересован в подписании опытного защитника сборной Англии Криса Смоллинга, выступающего на данный момент в составе команды "Манчестер Юнайтед".Сообщается о том, что "ириски" намерены уже в январе попробовать договориться с "манкунианцами" по поводу трансфера 27-летнего игрока обороны.Отметим, что в нынешнем сезоне Смоллинг не часто появляется на поле, на данный момент он сыграл всего в девяти матчах чемпионата Англии 2016/2017, при этом с первых минут на поле он выходил всего в шести встречах. При этом ранее сообщалось, что в "МЮ" намерены продлить контракт с игроком.Поделиться: